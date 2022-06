Terni, era ai domiciliari ma andava a spasso in centro: nuovo arresto per un 45enne

TERNI - Troppo caldo per stare in casa per un ternano 45enne che doveva esseere agli arresti domiciliari per furto. L’uomo l’altro giorno non è passato inosservato ai militari della sezione operativa del comando compagnia di Terni, che l'hanno visto aggirarsi indisturbato per le vie del centro, probabilmente per commettere altri reati.

I carabinieri l'hanno fermato nei pressi di piazza della Pace e l'hanno arrestato per evasione, reato già commesso in passato.

L’autorità giudiziaria competente ha disposto l’accompagnamento del 45enne presso la propria abitazione agli arresti domiciliari. L’arresto è stato poi convalidato durante l’udienza per direttissima e la misura degli arresti domiciliari è stata nuovamente confermata dal tribunale di Terni.