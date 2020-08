Terni, brucia il tetto di un agriturismo: salvi i 15 turisti ospitati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' andato a fuoco nella notte il tetto di un agriturismo alla periferia di Terni, che ospitava quindici turisti. Tutte le persone sono in salvo, le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco che sono intervenuti nella notte.L'incendio è avvenuto in strada di Volghe – fra San Carlo e Prisciano – a Terni. Le fiamme hanno interessato il tetto di un agriturismo ed i locali sottostanti la copertura. Pesanti i danni riportati dalla struttura. Al momento dell’incendio – riferiscono i vigili del fuoco ternani – all’interno della struttura ricettiva erano presenti una quindicina di turisti. L’agriturismo è composto da due edifici adiacenti, uno destinato ai turisti mentre l’altro, quello interessato dalle fiamme, era abitato da uno dei soci dell’attività. A bruciare, il tetto e i locali immediatamente sottostanti la copertura. La strada stretta ha reso difficoltoso raggiungere l’incendio con i mezzi più grandi, mentre i mezzi piccoli hanno potuto far rifornimento nella piscina dell’agriturismo. Sono in corso le verifiche di stabilità e le indagini di polizia giudiziaria per risalite alle cause del rogo.