Accoltella davanti ad un bar il rivale, identificato e denunciato

TERNI I carabinierihanno denunciato per i reati di lesione personale e porto abusivo di armi, un 52enne di origini albanesi domiciliato nel capoluogo. Nella tarda serata del primo ottobre, davanti ad un bar in zona stadio, l’uomo aveva litigato per futili motivi con un 32enne di origini iraniane, venendo prima alle mani e poi colpendolo al torace con un’arma da taglio: immediatamente soccorso e trasportato presso l’ospedale “Santa Maria”, al giovane sono state medicate le lesioni, fortunatamente lievi, riportate. Le successive indagini condotte dai militari intervenuti hanno consentito di ricostruire la vicenda, facendo così scattare la denuncia per il 52enne, peraltro già gravato da precedenti.