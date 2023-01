Terni, addio a Gianfredo Seconi, sportivo a tutto tondo dal basket al ciclismo

Lutto nello sport ternano, per la scomparsa a 88 anni di Gianfredo Seconi, avvenuta il 3 gennaio 223. Era figlio di Leo Seconi, fondatore della società Leo Basket, storica realtà della pallacanestro di Terni. E' stato presidente della stessa dopo la scomparsa del padre, prima che la massima dirigenza passasse al fratello Sergio. E' stato anche vicepresidente del comitato regionale umbro della Federazione italiana pallacanestro. Gianfredo Seconi, però, è stato uno sportivo a tutto tondo. Era pure ciclista ed è stato presidente della Cicloturistica Ternana, con la quale partecipò alla pedalata Terni-Minsk. Grande appassionato anche della montagna. Ha fatto parte del Club alpino italiano. Così lo ricorda il fratello Sergio: «E' stato per me una guida. Abbiamo gestito insieme il negozio e lui teneva la contabilità. Ha dedicato una vita allo sport, nel quale ha fatto grandi cose e sempre con grande passione». Anche Fabio Moscatelli, delegato provinciale ternano del Coni, che lo definisce «uomo di sport» nel messaggio di cordoglio «a titolo personale e a nome del Coni Umbria» inviato ai familiari, alla Leo Basket e alla Cicloturistica Ternana e diffuso anche via social. Giovedì 5 gennaio 2023 alle ore 14,30, i funerali, nella chiesa di San Matteo, a Campitello.