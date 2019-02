© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Nona edizione della Acea Maratona di San Valentino, che ad oggi prevede 2000 podisti con i relativi accompagnatori.Importante l'organizzazione che, come in ogni edizione, per la sicurezza dei partecipanti, prevede la chiusura delle strade interessate alla manifestazione.Partenza da Corso del Popolo alle ore 9.30 direzione Basilica di San Valentino. Nella prima parte la gara avrà come obiettivo la Basilica per un passaggio sul sagrato, per poi ridiscendere lungo via Turati e prendere la direzione della Valnerina.In questa fase iniziale, sino alle 10.20 circa, le vie che collegano il centro a San Valentino e la Basilica sino a Viale Centurini saranno chiuse.Il cuore della gara sarà però la Valnerina, che sarà interessata dalle chiusure principali. Dall'incrocio Via Centurini/Vale Brin sino alla Cascata delle Marmore, stop al traffico dalle ore 9.20 alle ore 15.15.Dalla Cascata sino ad Arrone, sempre Statale 209, chiusura dalle ore 9.50 alle ore 14.45. Nel tratto che va’ dal bivio di Montefranco al Bivio di Collestatte rimarrà aperta una corsia a senso unico per le auto.Nella parte altra del tracciato, da Arrone a Ferentillo e ritorno, blocco della circolazione dalle ore 10.20 alle ore 13.45. Anche in questo caso, come sopra, dal km 15.200 (distributore carburanti) Statale 209 Valnerina, sino al bivio di Montefranco rimarrà aperta una corsia a senso unico, per le auto del traffico locale.Infine il tracciato conclusivo, quasi tutto nel centro di Terni. Incrocio Centurini, Viale Brin, P.zza Buozzi, Via Mazzini, Corso Tacito, Piazza della Repubblica con chiusura complessivamente dalle ore 10.20 alle ore 15.30.