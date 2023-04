Acea perfeziona il secondo closing e sale al 45 per cento di Asm Terniutility umbra

Giovedì 20 Aprile 2023, 18:17 - Ultimo aggiornamento: 18:25







Si è perfezionato il secondo closing che conclude l’operazione di aggregazione societaria tra Asm Terni, Acea e il comune di Terni, ad esito della procedura ad evidenza pubblica avviata da Asm Terni.

A seguito del perfezionamento di questo accordo la partecipazione di Acea nel capitale

sociale di Asm Terni sale al 45 per cento e l’utility umbra acquisisce il 20 per cento del capitale di Orvieto Ambiente, la società spinoff di Acea Ambiente.

Si rafforza così la prima multiutility integrata umbra, una realtà industriale attiva nel settore

idrico, nella gestione dei rifiuti, nella produzione di energia elettrica e nella distribuzione e

vendita di elettricità e gas.

«Siamo molto soddisfatti della conclusione di questo percorso attraverso il quale si è dato

vita alla costituzione di una importante realtà industriale che mi pregio di presiedere che è

stata, è e sarà motivo di orgoglio per tutti i cittadini ternani». Queste le parole del Presidente

di Asm Terni SpA Mirko Menecali