Giovane ternano accoltellato in centro dopo una rissa

TERNI Nuova rissa finita nel sangue questa sera davanti al liceo classico in via Fratti, in pieno centro. Un giovane di circa 20 anni è stato accoltellato al termine di una violenta lite tra almeno cinque ragazzi. Il giovane è stramazzato al suolo e soccorso da alcuni passanti, poi sono intervenuti gli operatori di un'ambulanza ed è stato portato al pronto soccorso del Santa Maria. Nel frattempo è partita la caccia all'uomo con la polizia che sta ricercando due persone già identificate. Una rissa scoppiata alle 19 mentre il centro era gremito di giovani, malgrado la chiusura dei locali.

