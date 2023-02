Terni ,l'Accademia dei Filomartani da il via alla “Lectura dantis”, protagonista il Paradiso

TERNI Torna l’appuntamento con la Lectura Dantis organizzata dall’Accademia dei Filomartani; quest’ 'anno gli incontri in programma si svolgeranno da Mercoledì 8 Febbraio a Mercoledì 17 Maggio 2023. I Canti analizzati andranno dal XIX al XXVI del Paradiso, con cadenza prevalentemente settimanale, e saranno sempre coordinati e svolti da Anna Rita Manuali con il contributo di Docenti di vari istituti superiori ternani, che si alterneranno nel commento critico di ciascun Canto e verranno conclusi dalla lettura interpretativa di Sergio Petrucci

Nel Calendario ,che quest’anno si articola in 10 incontri, sono state introdotte anche due conferenze monotematiche, rivolte a presentare altrettante opere di Dante, poco note ma fondamentali per conoscere la vastità dei suoi interessi e la profondità della sua cultura.



Il luogo degli appuntamenti anche quest’anno sarà l’Auditorium Sergio Secci presso i Licei Statali F.Angeloni, in Viale Cesare Battisti, 100.Gli incontri si svolgeranno dalle ore 17,00 alle ore 18,30 e agli studenti sarà consentita la possibilità di effettuare 3 assenze giustificate al fine del conseguimento del credito formativo. I docenti relatori svolgeranno i loro interventi all’interno dell’Auditorium Sergio Secci , e gli studenti dei Licei Angeloni seguiranno le Lecturae in presenza e o in streaming, in relazione alla situazione sanitaria del momento, dislocati nello stesso Auditorium e in varie aule dell’edificio, nel più rigoroso rispetto delle norme anti-Covid e sotto la diretta vigilanza dei loro docenti che potranno inserire queste ore nel proprio percorso di formazione professionale.