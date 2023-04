Sabato 8 Aprile 2023, 00:15

TERNI - Diamant e Oltjana si abbracciano e piangono. Stretti in un dolore che toglie il fiato.

Nel giro di 48 ore sono rimasti senza genitori. Sono stati costretti a dire addio alla mamma, Zenepe, finita a coltellate dal marito Xhafer, che poi si è ucciso nella cella del carcere di Sabbione dove attendeva l’interrogatorio di garanzia dopo il fermo per omicidio volontario aggravato.

L’addio del quartiere di Borgo Rivo alla dolce Zenepe è pieno di dolore e lacrime e di tante domande senza risposta.

Quelle di chi forse si sente in colpa per non aver colto quei segnali sfociati nel sangue.

La bara di Zenepe Uruci, 56 anni festeggiati con l’amore della famiglia il 26 marzo, fa sosta nel piazzale della chiesa di Santa Maria del Rivo. Il carro funebre si ferma proprio di di fronte alla pescheria dove lei, vittima di un femminicidio annunciato, ha lavorato per diciotto anni.

Sul feretro mani pietose lasciano rose rosse sopra alla maglia che Zenepe indossava ogni mattina quando si metteva al lavoro nella cucina della pescheria. Sempre col sorriso e la battuta pronta che i clienti non dimenticheranno.

I volti dei titolari, Marco e Marusca, sono senza più lacrime. Con lei hanno condiviso giorni di lavoro e risate, giorni di una gioia che si è infranta per sempre in un pomeriggio di fine marzo nell’appartamento di via del Crociere, dove Zenepe, al culmine dell’ennesima lite col marito, verrà trovata senza vita in un lago di sangue.

A salutarla ci sono decine di persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

A don Luca Andreani il compito di trovare parole di conforto per i figli, Diamant e Oltjana, per il genero e per quei nipotini in tenera età che erano da sempre la ragione di vita di Zenepe: «Non vi lasceremo soli ad affrontare questo immenso dolore. La nostra comunità vi sarà accanto» assicura il prete che per tanti anni ha guidato la parrocchia di Borgo Rivo e che conosceva bene la vittima.

Il primo gesto concreto inizia durante il breve saluto a Zenepe, quando tra i presenti c’è la raccolta delle offerte per aiutare i figli nelle spese per il funerale e per quelle del viaggio di ritorno delle due salme in Albania.

«E’ una donna che, con la sua spiccata intelligenza e sano umorismo, si è fatta volere bene da tutta la comunità di Borgo Rivo. Non dimenticheremo mai la sua generosità e per questo la ricorderemo come merita» dice con un filo di voce Marco Sabbatini. Sta organizzando un aperitivo in pescheria che offrirà per non dimenticare la dolce Zenepe, che ha vissuto solo per la famiglia e il lavoro.

In quell’occasione sarà possibile fare una piccola donazione che sarà devoluta ai figli della donna.

«Grazie di cuore a tutti» sussurra Diamant, che stringe a sé la sorella mentre la salma di Zenepe parte per l’obitorio. Una breve sosta poi lei e Xhafer partono l’ultimo viaggio in Albania, dove saranno sepolti.