Terni, 9 luglio 2022: farmacie di turno, cinema, eventi, orari turistici e numeri utili

FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 13 alle 20 Falchi e Monicchi, dalle 16 alle 20 anche Betti e Grilli (notturno, Monicchi).

Narni: Carducci, dalle 16 alle 20 anche Pallotta.

Amelia: via della Repubblica fino alle 8,30, via delle Rimembranze dopo le 8,30.

Orvieto: Camilli fino alle 9, Farmacia Del Fanello dopo le 9.

Vascigliano per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Montefranco fino alle 9, Arrone dopo le 9 per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Giove fino alle 9, Attigliano dopo le 9 per Alviano, Attigliano, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

Castel dell’Aquila fino alle 9, Casteltodino dopo le 9 per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

Genovesi (Otricoli) reperibile per Calvi e Otricoli.

Montegabbione fino alle 20, Monteleone di Orvieto dopo le 20 per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone e Parrano.

Allerona Scalo (Bonaduce) fino alle 13, Castelgiorgio (Bettaccini) dopo le 13 per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Morre fino alle 9, Montecchio dopo le 9 per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

Black phone (ore 22). Elvis (ore 17.15, 20.45). Jurassic world – Il dominio (ore 18.40, 21.15). La città incatata (ore 16.15, 19). La mia ombra è tua (ore 16). Lightyear – La vera storia di Buzz (ore 17). Non sarai sola (ore 22.15). Thor – Love and thunder (ore 16.30, 17.30, 18 3d, 18.30, 19.30, 20.30, 21, 21.30, 22.30, 23.20). Top gun: Maverick (ore 17.45, 21.45). Una boccata d'aria (ore 19.45).

EVENTI

Palazzo Fabrizi: Amore e mito - concerto (9 luglio ore 18).

Carsulae - Umbria green festival: Canto per l'Europa, di Paolo Rumiz (10 luglio ore 21,15).

Via San Marco: AmiSaxophone quartet (9 luglio ore 19).

Centro sociale Cimarelli: Il partigiano Uno (9 luglio ore 22).

Narni – Teatro Manini: Mythos (9 luglio ore 21,30).

Piediluco – Bar del canottiere: Baba Mc e Mirko Valeri (9 luglio).

Orvieto – P.zza Repubblica: Concerto Filarmonica Luigi Mancinelli (9 luglio ore 21).

San Gemini: Cena rione Piazza (9 luglio ore 20). Concerto Duke Garwood (piazza S.Giovanni, 9 luglio ore 21).

Acquasparta – Palazzo Cesi: “Lib(e)ri a palazzo” (9 luglio dalle ore 17).

Calvi: Concerto omaggio a Mia Martini (9 luglio ore 21).

Porchiano del Monte – Parco Mattia: Gigi Proietti su palcoscenico dell'Umbria (9 luglio ore 18,30).

Castel dell'Aquila: Castello in festa (fino al 10 luglio)

Montefranco: Arrosticini a tutta birra (fino al 10 luglio).

Montecampano: Sagra della Fregnaccia fino al 10 luglio.

Selvarelle di Acquasparta: Sagra della torta al testo (fino al 10 luglio).

Penna in Teverina: Festa della birra (ultimo giorno).

Valle di Otricoli: Sagra fregnaccia e pizzola (fino al 10 luglio).

Alviano: Old wild country fest (9 e 10 luglio).

Parrano – parco termale: Enrico Zuddas (9 luglio ore 18).

ORARI TURISTICI

Cascata delle Marmore: apertura parco dalle 9 alle 22,30.

Rilascio acqua: dalle 10 alle 19 e dalle 21 alle 22.

Area archeologica di Carsulae: aperto dalle 8,30 alle 19,30.

Caos centro arti – Museo De Felice – Museo archeologico: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

