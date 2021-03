Terni, 8 marzo dedicato alle donne "in prima linea".

“8 Donne per l’8 Marzo”. CoopSociale Actl e Comune omaggiano le donne “in prima linea”. Un 8 marzo, quello del 2021, diverso da tutti gli altri. Per questo CoopSociale Actl ha deciso di promuovere l'iniziativa insieme al Comune di Terni per omaggiare, in maniera simbolica con una composizione floreale, le donne che in questi dodici mesi di pandemia sono rimaste “in prima linea” continuando a svolgere con passione il proprio lavoro, a servizio della comunità e delle fasce più fragili della popolazione.

Un’infermiera, un medico, una poliziotta, una Oss, una volontaria della Croce Rossa, una maestra, una commessa e una volontaria dei Centri Antiviolenza. Tutte figure che, grazie al loro impegno costante, saranno chiamate a testimoniare la propria esperienza in rappresentanza di tutte le donne.

CoopSociale ACTL e il Comune di Terni, nell’ambito del Patto di collaborazione tra Comune, Associazione Noità e Liceo Artistico Metelli e grazie all’ospitalità dell’Associazione Mirycae danno appuntamento lunedì 8 marzo alle 11.30 al parco Emanuela Loi di viale Trento. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid-19.

