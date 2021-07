Sabato 24 Luglio 2021, 11:15

Anche se il numero di dosi anti Covid - prime, seconde e monodose Johnson&Johnson - continua a crescere di giorno in giorno, nei distretti sanitari di Terni, Narni e Amelia e Orvieto, solo il 43 per cento della popolazione residente ha completato il ciclo vaccinale. I numeri di cui si parla nel sito ufficiale della Regione Umbria infatti si riferiscono solo agli over 12 e quindi, prendendo in considerazione una platea minore, le percentuali ufficiali risultano più alte. Ma i ragazzi di età compresa tra zero e 12 anni rappresentano ben il 15 per cento dei cittadini. Quindi sono immunizzate completamente - appunto - solo 43 persone su cento, mentre finora il 58% ha ricevuto la prima dose. «Vaccinarsi è un atto di responsabilità nei confronti della comunità», dice il presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Terni, Giuseppe Donzelli.

Alle 8 di ieri risultavano vaccinati con ciclo completo in tutta l'Umbria 407.186 persone su un totale di 865.017 cittadini. Nel territorio del distretto sanitario di Terni abitano 130.229 persone (110.003 nel capoluogo), Stroncone (4.734), San Gemini (4.888), Acquasparta (4.570), Arrone (2.696), Ferentillo (1.833), Montefranco (1.282), Polino (223). Gli over 12 sono circa 110 mila e di questi hanno ricevuto la seconda dose in 59.000. Risultato: tra coloro che hanno più di dodici anni ci sono da immunizzare ancora 51 mila persone e poi ci sono quelle al di sotto della fascia d'età. Totale: 70 mila persone. Stando ai dati regionali, è immunizzato il 52,6 per cento della popolazione over 12 nel distretto di Terni, il 49,83 in quello di Narni e Amelia, il 50,03 ad Orvieto.

«Occorre capire - aggiunge Donzelli - che solo sei si è vaccinati si può contrastare la variante Delta, che è quella che sta circolando in questo momento e che si caratterizza per la sua alta contagiosità». «Invito tutti coloro che ancora hanno dei dubbi a vaccinarsi, anche perché si stanno contagiando soprattutto ragazzi di 5, 8 e 12 anni, quelli non vaccinati per intenderci, che sono veicolo di trasmissione del virus perché frequentano i campi estivi, le piscine, le scuole di musica».

Con un andamento di circa 1.500 somministrazioni giornaliere al punto vaccinale nella palestra dell'istituto Casagrande a Terni, si potrà raggiungere la cosiddetta immunità di gregge - immunizzando tutte e 70 mila le persone che mancano, con doppie dosi - solo tra ottobre e novembre. Dal 24 aprile al 22 luglio, proprio al Casagrande, sono state somministrate 76.355 dosi tra prime e seconde, altre trentamila nel periodo precedente (dal 27 dicembre 2020) in via Bramante. Ieri si sono registrati 21 nuovi casi di Coronavirus a Terni (gli attuali positivi sono 79 e anche per questo Giuseppe Donzelli rinnova l'appello vaccinarsi.