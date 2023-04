Terni, 63enne del Ghana investito da un taxi in via Narni muore in ospedale

TERNI - Ha lottato per qualche ora in ospedale ma nella notte il suo cuore si è fermato per sempre per le gravissime lesioni riportate nell’incidente.

L’ennesima vittima della strada è Kwaku Nkrumah, 63 anni, originario del Ghana che viveva a Terni.

L’incidente nella tarda serata di martedì lungo via Narni, una delle strade tristemente note per la sua pericolosità.

Il 63enne stava attraversando la strada a un centinaio di metri di distanza dalla caserma dei carabinieri di Collescipoli quando, per cause al vaglio della polizia stradale di terni, è stato investito da un taxi condotto da un cinquantenne ternano.

L’impatto è stato terribile e ai primi soccorritori è apparsa subito chiara la gravità delle condizioni del ghanese, che abitava a Terni da anni. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, che l’hanno trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Terni in condizioni disperate. Vani purtroppo i tentativi dei sanitari di salvargli la vita.

Sul posto gli agenti della polizia stradale, che si sono messi al lavoro per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’investimento che al 63enne, che avrebbe attraversato via Narni fuori dalle strisce pedonali, non ha lasciato scampo.

Il ternano alla guida del taxi che, nonostante fosse sotto choc ha prestato i primi soccorsi al pedone, come prevede la legge è stato sottoposto ai test per verificare l’eventuale assunzione di alcol e sostanze. Tutti i controlli hanno dato esito negativo.

Le indagini sul tragico investimento sono condotte dal sostituto procuratore, Raffaele Pesiri.

Nella tarda serata di ieri, all’esito della ricostruzione dell’incidente, che è apparsa abbastanza chiara, il pm, Pesiri, ha liberato la salma del 63enne non ritenendo necessario procedere ad autopsia.

In queste ore si attende il nulla osta che consentirà il rimpatrio del corpo senza vita di Kwaku Nkrumah e il suo ultimo viaggio di ritorno in Ghana, nel suo paese.

Chi abita in via Narni non si stupisce più di tanto per l’ennesimo, gravissimo, incidente, e invoca provvedimenti già sollecitati più volte in passato: «questa strada è troppo pericolosa, occorrono strumenti di controllo della velocità o dissuasori che costringano ad andare più piano. Le autovetture in questo tratto vanno troppo forte, a volte non si fa neppure in tempo a vederle».