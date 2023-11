Terni, 57enne stroncata da un malore: stava scontando i domiciliari

TERNI - E’ stata stroncata da un malore nel suo appartamento a due passi da piazza Dalmazia, dove stava scontando i domiciliari.

Il corpo senza vita della 57enne ternana, con un lungo passato nel tunnel della droga, è stato trovato nella serata di sabato da un familiare. Rientrato a casa, nella casa della palazzina di via Tiziano, ha visto la donna priva di sensi.

Ha subito chiamato i soccorsi, purtroppo vani.

Quando sul posto sono arrivati gli operatori del 118 il cuore della 57enne non batteva più. Inutili i tentativi di rianimazione.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri del comando provinciale di Terni, che hanno avviato le indagini sulla tragedia anche alla luce del misura cautelare imposta alla vittima.

La 57enne, che stava scontando gli arresti domiciliari nell’appartamento dove è morta, era molto debilitata. I primi accertamenti svolti dopo la tragedia hanno escluso ipotesi diverse dal decesso per cause naturali.

Un malore che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Il corpo senza vita della donna, dopo il nulla osta della procura, è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Terni a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel primo pomeriggio di ieri è arrivato il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari. Gli investigatori dell’arma, all’esito dei primi rilievi, non hanno ritenuto necessario disporre l’autopsia per accertare le cause del decesso. Attribuito ad un malore.

I funerali della donna ternana, molto conosciuta in città, si terranno martedì alle 10 e 30 nella chiesa dell’Immacolata Concezione di via Narni.