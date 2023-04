Terni, 42enne dà di matto in tribunale: arrestato dai carabinieri

TERNI - "Voglio parlare con il presidente del tribunale".

L'uomo, 42 anni, ternano, si è presentato a palazzo di giustizia con intenzioni a dir poco bellicose.

Non si è sottposto ai controlli all'ingresso e una volta dentro, molto agitato, ha dato in escandescenze costringendo i carabinieri del comando provinciale a intervenire per calmarlo.

Lui non voleva sentire ragioni, si è rifiutato di uscire dal tribunale opponendo ferma resistenza ai militari che si sono trovati costretti ad ammanettarlo e arrestarlo.

L'episodio è avvenuto alla presenza di numerose persone presenti in tribunale per diversi motivi e ha creato stupore e sconcerto per un comportamento di cui non si comprendevano le ragioni.

In realtà già nel 2019 il 42enne era stato arrestato dalla polizia, sempre all’interno del tribunale di Terni, per lo stesso identico comportamento.

L’uomo è poi tornato in tribunale per l’udienza di convalida, questa volta scortato dai carabinieri che lo tenevano a bada per frenare la sua follia.