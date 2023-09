Martedì 12 Settembre 2023, 00:10

TERNI - Avrebbe deciso di chiudere con la vita impiccandosi nel suo appartamento all’interno di un palazzo di Borgo Bovio.

Il corpo senza vita del 40enne ternano, che sarebbe deceduto già da qualche giorno, è stato trovato nel pomeriggio di ieri.

Sulla tragedia in queste ore stanno indagando a ritmo serrato i carabinieri della stazione di Terni, giunti sul posto insieme all’ambulanza del 118, il cui intervento purtroppo è stato vano.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, dopo che parenti e amici avevano cercato invano e per ore di contattare il 40enne. A quel punto si sono comprensibilmente preoccupati per il prolungato silenzio e poco dopo hanno scoperto la tragica verità.

Sul posto sono giunti in pochi minuti il personale del 118 e i carabinieri, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, molto conosciuto tra Borgo Bovio e San Carlo.

Dai primi accertamenti svolti emerge che la morte del quarantenne risale a diverse ore prima rispetto al momento del ritrovamento del corpo senza vita.

Gli investigatori dell’arma, coordinati dalla procura ternana, si sono subito messi al lavoro per cercare di ricostruire ogni dettaglio utile a far luce sulla tragedia. Pochissimi i dubbi sulle cause del decesso, che sarebbero da ricondurre a un gesto volontario sulle cui ragioni si sta ancora indagando.

Nel tardo pomeriggio di ieri, dopo il nulla osta del sostituto procuratore, Barbara Mazzullo, la salma del quarantenne ternano è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “Santa Maria” per gli accertamenti di rito. Non è escluso che nelle prossime ore il magistrato inquirente decida di disporre l’autopsia.