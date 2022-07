Terni, 30 luglio 2022: farmacie di turno, cinema, eventi, orari turistici e numeri utili

FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 13 alle 20 Comunale 2 e Marcelli, dalle 16 alle 20 anche Mariani e Conti (notturno, Comunale 1).

Narni: Comunale, dalle 16 alle 20 anche Carducci.

Amelia: via delle Rimembranze fino alle 8,30, via della Repubblica dopo le 8,30.

Orvieto: Sant'Andrea fino alle 9, Zanchi dopo le 9.

APPROFONDIMENTI FAN SPECIALI La fortuna di Armando, tifoso della Ternana che si gode gli... RASSEGNE D'ESTATE A Narni torna "Le vie del Cinema", il 2022 apre pure... DONNE VINCENTI Dalle Fere del calcio all'Italvolley, ecco la dottoressa di...

Comunale 2 (Terni), notturno Vascigliano per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Papigno fino alle 9, Ferentillo dopo le 9 per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Penna in Teverina fino alle 9, Alviano dopo le 9 per Alviano, Attigliano, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

Montecastrilli fino alle 9, Avigliano Umbro dopo le 9 per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

De Bella (Calvi) reperibile per Calvi e Otricoli.

Parrano fino alle 20, Ficulle dopo le 20 per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone e Parrano.

Allerona Scalo (Bonaduce) fino alle 13, Castelgiorgio (Bettaccini) dopo le 13 per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Civitella del Lago fino alle 9, Baschi dopo le 9 per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

Elvis (ore 20.45). Jurassic world – Il dominio (ore 20). Lightyear – La vera storia di Buzz (ore 19). Nausicaa della valle del vento (ore 19.20, 21.45). Peter va sulla luna (ore 19.05). Shark Bait – Paura in mare aperto (ore 19.40, 22.15). Thor: Love and thunder (ore 19.30, 20.30, 21.30, 22 3d, 22.30). Top gun: Maverick (ore 19.10, 21.15).

EVENTI

Baravai: Drusilla Foer (ore 21).

Narni – Narnia Festival: Flauti e chitarre in concerto (Teatro comunale ore 16). Insieme per la musica (Beata Lucia ore 17). Classical piano tunes (Auditorium S.Domenico, ore 21,30).

Taizzano di Narni: Festa Sant'Azio (fino al primo agosto).

Itieli: Serate medioeveli (ultimo giorno).

Calvi dell'Umbria: Orchestra Samuele Biribicchi (oggi ore 21).

Piediluco festival: Together#2 (giardino Grassi, oggi ore 21,30).

Montefranco: Sagra della 'Pizza sotto lu focu' (fino al 31 luglio).

Castellonalto di Ferentillo: Castellonando (fno al 31 luglio).

Casteltodino: Casteltodino in festa (fino al 31 luglio).

Guardea: sagra degli arrosticini (fino al 31 luglio).

Allerona: Ensemble quartetto d'archi (oggi ore 21).

Giove – “Il sole e la luna”: Piero Brega (ore 21).

ORARI TURISTICI

Cascata delle Marmore: apertura parco dalle 9 alle 22.30.

Rilascio acqua: dalle 10 alle 19 e dalle 21 alle 22.

Area archeologica di Carsulae: aperto dalle 8,30 alle 19,30.

Caos centro arti – Museo De Felice – Museo archeologico: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Altre notizie: www.ilmessaggero.it/umbria

Pagina Facebook: Il Messaggero Terni

Qualcosa non va in città? Dillo al Messaggero. Scrivi a terni@ilmessaggero.it, oppure telefona (0744/58041) dalle ore 16 alle 20.