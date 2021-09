Terni, 29enne inseguito e picchiato in piazza della Repubblica dal branco: E' caccia agli aggressori

Domenica 26 Settembre 2021, 11:50

TERNI - Inseguito da due giovani per le vie della movida e riempito di botte. La vittima della brutale aggressione andata in scena sabato poco prima della mezzanotte in piazza della Repubblica è un ternano di 29 anni.

Trasportato in ospedale, ha riportato la frattura del setto nasale e lesioni in varie parti del corpo.

La squadra mobile della questura va a caccia degli autori del pestaggio, al quale hanno assistito le decine di persone che passeggiavano in centro e affollavano i locali. Al vaglio le immagini girate dalle telecamere della videosorveglianza che avrebbero immortalato le gesta dei due aggressori, spariti nel nulla prima dell'arrivo delle forze dell'ordine che presidiavano in forze le vie della movida.