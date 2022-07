Terni, 22 luglio 2022: farmacie di turno, cinema, eventi, orari turistici e numeri utili

FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 13 alle 16 Morganti e Comunale 5 (notturno, Comunale 1).

Narni: Pallotta.

Amelia: via della Repubblica.

Orvieto: Montalboldi (Ciconia). Di turno anche Porano.

Collescipoli per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Collestatte per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Lugnano in Teverina per Alviano, Attigliano, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

San Gemini per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

De Bella (Calvi) reperibile per Calvi e Otricoli.

Fabro Scalo per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone e Parrano.

Castelviscardo (Gianfermo) per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Guardea per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

Elvis (ore 20.45). Lightyear – La vera storia di Buzz (ore 19.30). Peter va sulla luna (ore 19.20). Principessa Mononoke (ore 19.10). Secret love (ore 21.50). Thor – Love and thunder (ore 19, 19.30, 20, 21, 21.30, 22 3d, 22.30). Top gun: Maverick (ore 20.30, 22.10).

Amelia – Arena loc.Pozzarighe – "Oltre il visibile"

Einsenstein in Messico (ore 21.15).

Ingresso con tessera. Per prenotazione: info@oltreilvisibile.it, Whatsapp 329/1244550

EVENTI

Carsulae: Lo Zingaro (ore 20,45).

Narni – Narnia Festival: Concerto Cristiana Pegoraro (Beata Lucia, ore 18). Galà di danza (Teatro comunale, ore 21.30).

Narni – Umbria wine club: Il ciliegiolo (fino al 24 luglio).

Orvieto – Orvieto sound festival - P.zza Popolo: Noemi (ore 21).

Montefranco: sagra della “pizza sotto lu focu” (fino al 24 luglio).

Guardea: sagra degli arrosticini (fino al 31 luglio).

Montegabbione: sagra del cinghiale (fino al 24 luglio).

ORARI TURISTICI

Cascata delle Marmore: apertura parco dalle 10 alle 20.

Rilascio acqua: dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Area archeologica di Carsulae: aperto dalle 8,30 alle 19,30.

Caos centro arti – Museo De Felice – Museo archeologico: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

