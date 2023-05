Terni, "Ventuno minori scomparsi in un anno": la prefettura fornisce i dati in occasione della giornata dei bambini spariti nel nulla

TERNI - Ventuno segnalazioni di minori scomparsi, dieci delle quali riferite a minori italiani e 11 a stranieri non acocmpagnati.

A fornire il dato del 2022 in occasione della "Giornata internazionale dei bambini scomparsi" è la prefettura di Terni.

"Dei 10 casi di minori italiani - spiega una nota della prefettura - 9 sono stati risolti nelle prime ore di ricerca, mentre l’unico caso ancora in assenza di ritrovamento è quello di un minore di origine straniera ma con cittadinanza italiana che si è allontanato volontariamente da una struttura per minori per raggiungere i genitori residenti in Germania. Gli altri 11 casi di minori stranieri non accompagnati riflettono analoghe casistiche, legate al fenomeno migratorio, con allontanamenti diffusi da strutture di accoglienza del territorio verso altri paesi europei".

In questi anni la ricorrenza ha rappresentato un momento di sensibilizzazione sul fenomeno dei bambini e minori adolescenti scomparsi, volto a favorire una maggiore conoscenza della problematica e degli strumenti a disposizione, anche in un’ottica di prevenzione e di vicinanza alle famiglie.

La prefettura fa sapere che è a disposizione il numero verde 116.000, servizio gratuito di segnalazione dei casi di scomparsa di bambini e adolescenti minorenni, riferiti al territorio nazionale, gestito in Italia dal ministero dell’interno attraverso l’associazione Telefono Azzurro.

Gli operatori del servizio, attivo 24 ore su 24, raccolgono le segnalazioni e inviano i dati alle forze di polizia competenti per territorio.

Il numero 116.000 può essere utilizzato anche per segnalare il ritrovamento, o l'avvistamento di un ragazzo scomparso.

Dalle esperienze acquisite emerge ancora una volta l’importanza di una tempestiva denuncia di ogni caso di scomparsa alle forze di polizia da parte di familiari, tutori o di chiunque ne venga a conoscenza, al fine di consentire l’immediata adozione delle iniziative tese al rintraccio.

La prefettura, cogliendo l'invito del commissario straordinario di Governo per le persone scomparse, partecipa alla campagna di sensibilizzazione in atto promovendo le iniziative in programma per la giornata dedicata ai bambini scomparsi del 25 maggio e "auspicando una simile partecipazione da parte di tutte le altre amministrazioni del territorio così da dare ampia diffusione a tali contenuti".

In prossimità della ricorrenza, sul sito istituzionale sono disponibili lo spot ed il video sul tema.