Terni, dal 1 al 10 giugno torna la Festa delle rose: 37 anni di tradizione

Terni- Dal 1 al 10 giugno nell'area antistante la parrocchia dell’Immacolata Concezione alla Polymer di Terni si terrà la “Festa delle rose”, organizzata dal circolo Acli “Aurora”.

"Una festa che vuol essere una serena occasione d’incontro, un gioioso ritrovarsi per passare qualche ora insieme e sentirsi più uniti, una festa dove la parrocchia possa rappresentare un luogo dell’incontro comune e aperto, senza distinzioni- spiegano gli organizzatori. La tradizionale Festa delle rose ha contrassegnato da oltre trenta anni, il calore umano degli abitanti di questi quartieri e ha da sempre coinvolto tutti i ternani".

La 37esima edizione della festa propone serate danzanti, la pesca di beneficenza, lo stand gastronomico con piatti tipici, rappresentazioni teatrali e spettacoli, lo spazio per i ragazzi e parco giochi per bambini.

La festa è legata anche al premio “La Rosa d’Oro” e a quello riservato agli studenti “Sentiero della bontà”, premio che viene conferito a persone o associazioni che si siano distinte per il loro impegno sociale e per la solidarietà verso i bisognosi nei diversi ambiti sociali e nella scuola, in programma il 10 giugno alle ore 21.

Un premio che intende sottolineare il valore grande della solidarietà gratuita e incondizionata, che può far crescere la speranza e la fiducia, per mettere in evidenza il bene che c’è nella società e che viene poco valorizzato. “La nostra premiazione – dicono gli organizzatori – è un invito ad avere speranza e fiducia e non fermarsi a ciò che si dice, ma a guardare un po’ più a fondo alzando il velo della superficialità. Vuol dar voce ai segni dell’amore, della bontà e dell’altruismo che sono numerosi, anche se non fanno notizia. Le persone buone, impegnate in atti umanitari e sociali sono tante, forse le più numerose. Il nostro augurio è che ci siano sempre tante persone meritevoli da premiare”.

Diversi gli appuntamenti in programma nell'ambito della festa: domenica 2 giugno alle 9,00 ci sarà il ritrovo dei partecipanti per la seconda edizione di “Famo due passi in compagnia”, camminata ludico motoria aperta a tutti, a passo libero nel territorio della parrocchia. Alle 11 ci sarà la Santa Messa – Corpus Domini – con l'infiorata. Alle 16 lo spettacolo di magia e intrattenimento vario per bambini con “Mago Lino”.

Giovedì 6 Giugno alle 21 appuntamento con la commedia teatrale: Attori per caso presenta: “Quanno è lu destinu a decide”, commedia in due atti in vernacolo di Amarando Valeriani.

Venerdi 7 giugno alle 16.30 il gruppo “Pastorale Giovanile” organizza il torneo di rugby-scalpo, roverino, calcio a 5 per tutte le fasce di età.

Lunedi 10 Giugno alle 21 la serata musicale con Fabrizio Longaroni: 32esima edizione del premio “La rosa d'oro” e la 25esima edizione del premio “Sentiero della bontà”, a presentare Livia Torre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA