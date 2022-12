Terni, 18 dicembre 2022: farmacie di turno, cinema, eventi, orari turistici e numeri utili

FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 9 alle 20 Lana e Nadalini (notturno Comunale 1).

Narni: Comunale.

Amelia: via della Repubblica.

Orvieto: Sant'Andrea.

Collescipoli per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Papigno per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Lugnano in Teverina per Alviano, Attigliano, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

Castel dell'Aquila per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

Comunale (Narni), notturno De Bella (Calvi) reperibile per Calvi e Otricoli.

Montegabbione per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone e Parrano.

Castelviscardo (Gianfermo) per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Baschi per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

Politeama Lucioli (tel 0744/400240)

Chiara (ore 16, 18.30, 21). Il corsetto dell'imperatrice (ore 16, 18.30, 21). Forever young (ore 16, 21). Il principe di Roma (ore 16). Vicini di casa (ore 18.30, 21). Sì chef (ore 18.30, 21). Avatar - La via dell'acqua (ore 16, 17 3d, 20, 21 3d). Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio (ore 16, 18).

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

Avatar - La via dell'acqua - in 3d (ore 11.30 12, 13, 14, 15.40, 16.10, 17.10, 18.10, 20, 20.30, 21.30, 22.30). Avatar - La via dell'acqua - in 2d (ore 12.30, 13.30, 14.40, 16.40, 17.40, 19, 21, 22). Black panther - Wakanda forever (ore 12.10, 22.20). Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio (ore 11, 17, 18.30). Strange world - Un mondo misterioso (ore 11.10, 14.30). The Fablemans (ore 21.10). Vicini di casa (ore 11.30, 16, 19.50, 23.10).

Narni – Cinema Monicelli

Strange world - Un mondo misterioso (ore 15). Il corsetto dell'imperatrice (ore 17, 19, 21).

Amelia – Biblioteca - Sala Paladini – "Oltre il visibile"

Vero come la finzione (ore 18.30).

EVENTI

Palazzo Montani Leoni: Mostra "Dramma e passione - Da Caravaggio ad Artemisia Gentileschi" (dalle ore 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30).

Gli Edicolarti: Piazza Dalmazia, dalle ore 18 alle 20.

Cenacolo San Marco: L'albero di recupero e il presepe dei reietti (ore 16,30).

Calvi dell'Umbria - Calvinfesta: Mostra permanente presepi artigianali (Palazzo comunale, fino al 6 gennaio). Laboratori per bambini sui presepi (Museo Monastero Orsoline, ore 16).

ORARI TURISTICI

Cascata delle Marmore: apertura parco dalle 11 alle 16.

Rilascio acqua: dalle 12 alle 13 e dalle 14 alle 15.

Area archeologica di Carsulae: aperto dalle 8,30 alle 17,30.

Caos centro arti – Museo De Felice – Museo archeologico: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

