Terni, dal 13 al 16 ottobre torna la "Digital Week": tutto sul digitale, da come si fa lo Spid alle Smart city

Terni - E’ stata presentata presso la sala consiliare di Palazzo Spada la quarta edizione della Digital Week, la quattro giorni con un calendario pieno di convegni, confronti ed approfondimenti che si svolgerà a Terni dal 13 al 16 ottobre.

Location degli appuntamenti saranno la nuova sala DigiPass della Biblioteca comunale e l’istituto tecnico tecnologico Allievi-Sangallo con l’auditorium Falcone-Borsellino dell’istituto tecnico economico e professionale per i servizi Casagrande-Cesi, in rappresentanza della collaborazione avviata da tempo con docenti e studenti degli istituti scolastici della città.

Alla conferenza stampa, oltre a Edoardo Desiderio, presidente e founder di Terni Digital, hanno partecipato anche il sindaco Leonardo Latini e gli assessori Giovanna Scarcia, Maurizio Cecconelli, Cinzia Fabrizi, Federico Cini.

Confermati i due sportelli abilitati per la creazione dello Spid presso la Bct attivi nella giornata del venerdì 14 ottobre, dalle 15 alle 18. Già da qualche anno Terni Digital organizza lo “Spiday”, “un evento gratuito, dedicato soprattutto alla fascia di età più anziana”, ha spiegato Desiderio.

“Un’edizione importante”, ha spiegato il presidente, anticipando alcuni tra i contenuti che verranno approfonditi durante i vari appuntamenti.



“In solo quattro anni, Terni Digital Week punta a diventare un evento di punta del centro Italia e uno dei principali sul territorio nazionale. In questa occasione verranno trattate tematiche riguardanti il mondo degli Esports, delle Startup e delle sue forme di finanziamento, strategie aziendali e casi di successo territoriali, il mondo della robotica e il tema della roboetica per una coesistenza pacifica tra umanità e intelligenza artificiale, fino ai temi sociali per la fascia di età più giovane attraverso una piena consapevolezza dei rischi e delle opportunità che derivano dai social media. Molta attenzione, sarà posta anche sulle nuove sfide da affrontare per il Paese nel mondo cibernetico, fino ai temi più caldi dal punto di vista tecnologico come lama anche temi che riguardano la nuova e-government nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino digitale, e il futuro della formazione digitale” ha concluso.“Siamo cresciuti insieme, visto che anche questa manifestazione è nata nel 2018”, è intervenuto il sindaco Leonardo Latini. “Mettere al centro del dibattito il tema del digitale è stata una intuizione che ha subito un’accelerazione negli ultimi periodi, soprattutto con il lockdown e che ci porta a vivere una fase di transizione della quale Terni vorrebbe essere protagonista. Nasce così l’idea di una “fiera del digitale” dove possano incontrarsi “mercato e idee”, ha detto.