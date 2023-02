Terni, 13 febbraio 2023: farmacie di turno, cinema, eventi, orari turistici e numeri utili

FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 13 alle 16 Comunale 1 e Moderna (notturno Comunale 1).

Narni: Comunale fino alle 8,30, Carducci dopo le 8,30.

Amelia: via della Repubblica.

Orvieto: Zanchi.

Stroncone fino alle 9, Moderna (Terni) dopo le 9, notturno Collescipoli, per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Marmore per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Lugnano in Teverina per Alviano, Attigliano, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

San Gemini per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

Genovesi (Otricoli) reperibile per Calvi e Otricoli.

Ficulle per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone e Parrano.

Castelgiorgio (Bettaccini) per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Civitella per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

Avatar - La via dell'acqua - in 3d (ore 21.30). 2001: Odissea nello spazio (ore 16.30, 20). Argonuts - Missione Olimpo (ore 16.20). Asterix & Obelix nel regno di mezzo (ore 18.15).Bussano alla porta (ore 19.50, 22.30). Gli spiriti dell'isola (ore 18.50, 21.50). Il primo giorno della mia vita (ore 15). Magic Mike - The last dance (ore 15.15, 19.10, 22). Marcel the shell (ore 17.30). Me contro te - Missione giungla (ore 15.10, 17.20). Tar (ore 15.30, 21.10). The plane (ore 18.30). The son (ore 15.30, 22.10). Titanic in 3d (ore 16.40, 18.10, 19.30, 20.50).

Narni – Cinema Monicelli

Me contro te - Missione giungla (ore 16). Tre di troppo (ore 17.15, 21).

EVENTI

Teatro Secci: Premio S.Valentino un gesto d'amore (ore 21).

San Valentino al caffè letterario: libro "Piccola grande storia della medicina" di Roberto Fabrini, libro "San Valentino, il profilo e l'immagine" di Edoardo D'Angelo, Giuseppe Cassio e Paolo Cicchini. (A volte Tre dalle ore 18).

Auditorium Gazzoli: Cantando l'amore (ore 21,15).

ORARI TURISTICI

Cascata delle Marmore: apertura parco dalle 11 alle 16.

Comune di Terni – provvedimenti abbattimento di inquinanti.

Limitazioni al traffico veicolare nelle zone cittadine indicate dall'apposita ordinanza dalle ore 8,30 alle 18,30.

