Terni, 120 bambini e ragazzi disabili e non al campo estivo dell'Afad

TERNI - La novità del campo estivo dell'Afad "Est...iamo ancora insieme" che prende il via lunedì al parco Chico Mendes, consiste nella partecipazione di bambini con disabilità e non anche nella fascia di età compresa tra i 4 e i 7 anni.

Coinvolgerà 120 bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, 40 dei quali con disabilità fisica o cognitiva integrati in un gruppo di 80 coetanei provenienti da famiglie economicamente fragili.

“Dopo il grande consenso da parte delle famiglie e dei ragazzi che hanno partecipato al progetto “Ripartiamo con lo Sport 2021” e il riconoscimento delle istituzioni locali, anche quest’anno, per ovviare all’isolamento che i bambini/ragazzi con disabilità si trovano a vivere dopo la chiusura delle scuole, vogliamo ripetere l’esperienza maturata riproponendo attività sportive e ludico-ricreative, per un numero maggiore di partecipanti e per un periodo più lungo - dice la presidente di Afad, Delfina Dati. Il progetto è stato pensato per promuovere l’integrazione sociale, sostenere percorsi di inclusione, incentivare lo scambio e il confronto tra il gruppo dei pari, attraverso azioni concrete e di supporto”.

Le attività verranno svolte in tre moduli da 40 partecipanti ciascuno.

Ogni modulo avrà la durata di due settimane, a partire dal 13 giugno fino al 22 Luglio, con orario 8-13.

Le attività sportive e ludico ricreative verranno svolte all’aperto al Parco Chico Mendes di Terni, con la collaborazione delle società sportive “Union Basket” e associazione dilettantistica Colleluna Volley e, Amodì/Servizi Educativi.