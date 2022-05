Terni, nella chiesa di Sant'Antonio i funerali di frà Bernardino, "l'Eremita di Cesi"

TERNI – I funerali di fra Bernardino Greco, per tutti “l’Eremita di Cesi”, si svolgeranno mercoledì 25 maggio alle ore 15, nella chiesa di Sant'Antonio. Con il francescano che fece rinascere il convento La Romita del Monte di Torre Maggiore, morto all’età di 83 anni, Terni perde una voce autorevole e una figura molto amata. La città è in lutto. Piange l’ «uomo buono dei Monti Martani». Tanti i messaggi di cordoglio sui social: «Riposa in pace – scrive il sindaco Latini – nei luoghi che hai sempre amato». «Grazie per gli insegnamenti ricevuti, dati sempre prima con l'esempio. Grazie per averci spinto a metterci in gioco. Grazie per aver reso Francesco vivo in mezzo a noi. Grazie per aver creato un futuro» - si legge sulla pagina Facebook del convento. Messaggi commossi, provenienti da ogni parte del Pese, si aggiungono di ora in ora. E ancora, dal convento: «Il progetto de La Romita di Fra Bernardino andrà avanti nel rispetto dell'idea e della visione che lo hanno animato e caratterizzato fino ad oggi: la spiritualità francescana, l'accoglienza dei pellegrini, i riti spirituali, la preghiera, i canti, i fiori, il rispetto della natura e l'amore per gli animali». Di origini pugliesi, allievo del Papa emerito Joseph Ratzinger (suo professore alla fine degli anni '60 alla facoltà di Teologia dell'Università di Tubinga, in Germania), fra Bernardino era arrivato a Cesi agli inizi degli anni '90, dopo aver letto su un libro del '700, mentre si trovava a Todi, che san Francesco era transitato per i Monti Martani nel 1213.

