Si guarda ormai al dopo coronavirus sia a Narni che ad Amelia, anche se come dicono i due sindaci, Francesco De Rebotti e Laura Pernazza, “non va abbassata la guardia mantenendo intatto lo sforzo organizzativo nella gestione dell'emergenza”. Insomma, dietro l’angolo potrebbe stare l’ordinarietà, il rimettere tutte le caselle al loro posto, perchè tutto ritorni a funzionare secondo “il percorso intrapreso da Asl ed Azienda Ospedaliera di integrazione dei servizi delle strutture ospedaliere”. E proprio con la direzione della Azienda Ospedaliera i due sindaci vorrebbero un confronto serrato e decisivo nel breve periodo, anche per comprendere, tanto per dire, perchè le apparecchiature trasferite dagli ospedali di Narni e Amelia a quello di

Terni non ritornino al loro posto; come i cinque infermieri di sala operatoria che sono stati distaccati, per dare respiro al personale di Terni, rientrino nei previsti trenta giorni dell'accordo.

La direzione ternana ha sempre detto che terrà personale e apparecchiature ancora per qualche giorno però, rilevano i due sindaci, si è dato il via ad operazioni “ordinarie” anche a Terni mentre i pazienti narnesi stanno ancora aspettando che venga ripristinato il quadro sanitario e tecnologico, che c’era prima della pandemia. Così c’è la paura, da parte dei sindaci ed anche degli operatori sanitari, che poi si possa procedere ad una chiusura, come è stato per il primo soccorso e per gli ambulatori. Un timore che coinvolge anche la consigliera regionale Eleonora Pace, presidente della commissione regionale sulla sanità, presente alle riunioni coi sindaci: «Vi deve essere un confronto serrato tra le strutture di Narni e Amelia con la Azienda del Santa maria, nell’ottica di un modello integrato». D’altra parte, lo avevano denunciato i sindacalisti dello Spi Cgil, le tre strutture sanitarie della provincia, Orvieto, Narni e Amelia erano rimasti pressoché fermi durante il periodo del coronavirus, con ciò rimarcando la paura di un loro depennamento una volta ritornata la normalità. Che vogliono i due sindaci? Che il progetto di integrazione “sia messo in campo rapidamente e che garantisca immediata e funzionale sostegno alla chirurgia robotica ospitata nel Santa Maria di

Terni ed altrettanto avvenga, contemporaneamente, per la chirurgia "tradizionale" dell'Ospedale di Narni e per la continuità ed il potenziamento degli interventi di chirurgia oculistica e dermatologica dell'ospedale di Amelia che potrebbero garantire, oltretutto, un servizio territoriale fondamentale per alleggerire il carico di lavoro dello stesso Santa Maria di Terni, anche attraverso uno scambio di personale specializzato fra i presidi nell'ottica della reciproca collaborazione ed al soddisfacimento delle esigenze di cura dei pazienti di tutto il territorio".

