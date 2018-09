consigliere comunale del M5s, Thomas De Luca, affila le armi in vista della battaglia di domani in Consiglio comunale.

Il M5s, si prepara a dissotterrare l'ascia di guerra.

«In aperta violazione del regolamento e con una buona dose di arroganza la maggioranza ha inserito la delibera "Salva Farmacie" al 13° punto all'ordine del giorno, nell'ultimo giorno utile per poter evitare la liquidazione della società. Un atto di prepotenza a cui il M5S non intende sottostare». Il«La delibera della maggioranza è inefficace ad evitare gli effetti della legge Madia: una delibera - attacca il consigliere De Luca - inconsistente, inadeguata e "fatta con i piedi". Solo attraverso l'approvazione di un aggiornamento del piano così come contenuto nella delibera "Salva Farmacie" sarà possibile salvare la società».«Dopo la bocciatura dell'emendamento, questo violento atto di forza è la prova che la volontà della maggioranza - conclude De Luca - è quella di mandare forzatamente in liquidazione Farmacia Terni con un artificio politico per poi svendere ai privati».