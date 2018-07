TERNI E’ morto questa mattina mentre stava facendo un bagnmo in uno stabilimento di Porto D’Ascoli. Per per Maurizio Falciatori, 55 anni compiuto da poco non c’è stato nulla da fare Dopo i primi soccorsi da parte del personale del 118 è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza. All’arrivo del velivolo, però il cuore dell’uomo aveva già cessato di battere. Il grave episodio è accaduto ieri mattina intorno alle unidici. I familiari lo avevano cercato non vedendolo tornare dopo il bagno.

Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:26



