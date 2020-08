Ternano muore sul Terminillo nella tarda serata di ieri. Era ospite in alta quota per una domenica da trascorrere lontano dal caldo e dall'afa ma il suo corpo ormai senza vita è stato rinvenuto all'interno di un appartamento terminillese. Ancora da accertare le cause della morte ma all'origine del decesso ci sarebbero concause naturali: un malore improvviso che verosimilmente avrebbe poi portato ad un arresto cardiaco in ragione di presunte patologie pregresse. Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori: per l'uomo, ultra 65enne, è stato constatato il decesso sul posto. Sul luogo del rinvenimento anche i carabinieri. La salma è stata poi trasportata presso l'obitorio dell'ospedale de Lellis. © RIPRODUZIONE RISERVATA