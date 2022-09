Ternanello al Tar, reazione di Bandecchi: "Porto la Ternana a Roma, senza centro niente ambizioni". Ai tifosi: "Non vi innervosite coi ricorrenti"

Ride, il presidente Stefano Bandecchi, mentre parla. Ma intanto, minaccia di portare via la Ternana da Terni. «Verremo comunque a giocare la domenica al Liberati, ma in settimana la squadra si allenerà altrove», dice il numero uno rossoverde. Ha atteso qualche ora dalla notizia del ricorso al Tar presentato da un comitato cittadino (una famiglia, in realtà) nei confronti della variante urbanistica del Comune di Terni per assegnare alla Ternana il terreno di Villa Palma per realizzarci il nuovo centro sportivo e i campi di allenamento, prima di rispondere con un video social. La risposta arriva. E pesa. «A Terni, si aprono per me delle riflessioni particolari - dice - perché la città è piena o di imbecilli, o di codardi. Ma forse ci sono entrambe le categorie. Gli uni sono quelli che prestano a fare determinate cose, gli altri sono quelli che dopo aver tirato la pietra scappano. Il centro sportivo, non lo faremo più. Sarebbe stato un investimento indispensabile, 15 milioni di euro. Ma non c'è problema. Io ho amici a Roma che hanno già centri sportivi attrezzati. Risparmio questi soldi e la Ternana si sposterà a Roma. Basta Umbria, basta Terni. I calciatori, obbligatoriamente, vivranno in una città che riesce a ospitare una squadra con delle ambizioni. Senza centro sportivo, la Ternana non può sognare, E siccome io voglio sognare, utilizzerò un centro in una città che ne ha già tanti. E poi, io possiedo parecchi terreni intorno a Roma dove posso fare anche dieci campi sportivi. La Ternana non camminerà più nelle strade di Terni. Avere l'ambizione di restare in serie B vuol dire avere attrezzature diverse. La mia ambizione è garantire campionati eccellenti. Per fare questo, servono centri di riabilitazione, piscine, palestre e campi per allenarsi. Terni non è la città giusta per poterlo fare. La Ternana verrà comunque a giocare al Liberati. La domenica, verremo a trovarvi a Terni». Poi, una battuta, sempre pronunciata con le risate, anche nei confronti dello stadio: «Non so, a Terni, cosa volete fare. Io, se volete, ho anche molti semi di agricoltura. Se volete, possiamo farci un orto. Sempre che qualche idiota non si lamenti anche di questo». Bandecchi, intanto, invita pure alla calma i tifosi, visto che da più parti, tra i sostenitori ternani, è cominciata una sorta di caccia alle streghe via social per avere i nomi dei ricorrenti al Tar. «Non fate nulla. Non vi innervosite. Fate i bravi. Le persone che sono in questo comitato sono anziani e qualcuno nemmeno risiede più a Terni. Perché i veri responsabili di questa cosa hanno in realtà tirato il sasso e nascosto la mano».