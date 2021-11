Ternana women, Marco Schenardi è il nuovo allenatore

Marco Migliorini non è più l'allenatore della Ternana women. La società, infatti lo ha sostituito con Marco Schenardi. Una scelta interna in considerazione del fatto che attualmente ricopriva il ruolo di tecnico dell Under 16,

«A Marco -si legge in una nota stampa della società di via della Bardesca- vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di ogni componente societaria. A Marco Migliorini la Società rossoverde esprime i più sentiti ringraziamenti in segno di apprezzamento per il grande impegno profuso augurandogli le migliori soddisfazioni».

A Migliorini, che è stato il deux ex machina del calcio femminile ad undici, uno dei primi a crederci in questa città. Purtroppo agli investimenti annunciati ed effettuati dal presidente Stefano Bandecchi, non sono stati corrisposti almeno nelle ultime gare i risultati. E come sempre paga l'allenatore. E verrebbe da aggiungere tra il serio e il faceto che alla fine il patron un allenatore lo ha esonerato. Ma non era Cristiano Lucarelli ha cui allungato il contratto.