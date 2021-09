Ternana, verso il Centro sportivo di Villa Palma

Venerdì 3 Settembre 2021, 14:06

Nella sala stampa dello stadio Liberati, dopo la partitella in famiglia tra Ternana e Primavera terminata 10 a 1, il vice presidente della società rossoverde Paolo Tagliavento ha illustrato insieme al project manager Sergi Anibaldi la presentazione della proposta definitiva al Comune di Terni per l'acquisizione dell'area per la realizzazione del nuovo Centro sportivo. L'area individuata, quella di Villa Palma è di 7 ettari, quasi il doppio di quella precedente. Sono previsti tre campio di gioco, probabilmente due in erba, oltre a foresteria, piscine e palestre. Tre gli obiettivi che si intendono perseguire, sostenibilità ambientale, rispetto del paesaggio, creando le possibili condizioni ideale per consentire alla prima squadra e alla formazione Primavera di allenarsi.