Ternana, Vantaggiato abbatte la Viterbese nel recupero

TERNI - Che dire. La Ternana gioca bene il primo tempo costruendo tanto, segnando poco, solo con Ferrante, un sinistro da fuori area da cineteca, sprecando come al solito tanto. Nella ripresa parte col freno a mano bloccato, subendo con una veloce ripartenza il gol del pareggio con Volpe. Quando la partita sembra compromessa, arriva il pareggio con Vantaggio che fa esplodere il Liberati, beffando la Viterbese,

I rossoverdi così vincono 2 a 1, soffrendo più del dovuto, facendo rimanere inalterato il distacco dalla capolista Reggina vincente nel derby della Calabria contro il Rende.

TERNANA-VITERBESE 2-1

TERNANA (4-3-3): Tozzo; Nesta, Syagher, Celli, Mammarella; Paghera (23’ st Diakitè), Palumbo (36’ st Damian), Salzano; Furlan (16’ st Defendi), Marilungo (23’st Niosi), Ferrante (36’ st Vantaggiato). All. Gallo. A disp. Marcone, Iannarilli, Parodi, Russo, Mucciante, Sini

VITERBESE (3-5-2): Pini; Atanasov, Markic, Baschierotto; De Giorgi, Sibilla, Bensaja (39’ pt Volpe), Besea (39’ pt Antezza), Errico; Bezzichieri (20’ st Urso), Tounkara. All. Calabro. A disp. Vitali, Scalera, Milillo, Zanoli, Pacilli, De Falco, Ricci, Molinaro, Bianchi

ARBITRO: D’Ascanio di Ancona

RETI: pt 34’ Ferrante, st 29’ Volpe, 47' Vantaggiato

NOTE: spettatori 8 mila circa. Incasso non comunicato. Ammoniti Baschirotto, Paghera, Bezzicchieri, Suagher, Errico, Markic per gioco falloso, Gallo, Calabro per proteste. Angoli 9-2. Recupero tempo pt 1, st 4’ © RIPRODUZIONE RISERVATA