Terni, Unicusano annuncia: «Ternana venduta,arrivano gli americani»

L'annuncio arriva direttamente da Unicusano: la Ternana è venduta. In settimana potrebbe già esserci il cambio di proprietà, con l'arrivo di un gruppo stranieri che ha rilevato il 100% delle quote. Lo annuncia il sito internet dell'Unicusano: «Ci sarebbero stati già i passaggi sui conti correnti di entrambe le aziende ed entro fine settimana l’operazione verrà conclusa e sarà dato l’annuncio. Chissà che con la sfida di sabato 25 febbraio con il Cittadella la Ternana non abbia già un nuovo proprietario». Da quello che trapela dovrebbe trattarsi di un gruppo anglo-americano con una componente anche italiana.

Notizia in aggiornamento