Ternana, un altro passo in avanti grazie al gol partita di Salzano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - La Ternana va avanti. Con lucidità. A Monopoli non era facile ma la qualificazione al turno successivo dei playoff di serie C arriva meritatamente. Se non fosse perché i rossoverdi hanno segnato il gol vincente con Salzano mentre i pugliesi quasi mai si sono resi pericolosi dalle parti del portiere Iannarili.L'aspetto che più preouccpava fino ad una settimana fa era quella della sterilità sotto porta. Col Catania e giovedì sera col Monopoli questo problema sembra essere superato grazie rispettivamente a Ferrante e Salzano.«Cambiare modo di giocare ed interpreti l'ho deciso durante il viaggio in Puglia -rivela Fabio Gallo- I ragazzi sono stati molto bravi ed hanno messo in pratica tutto ciò che gli avevo detto».E nello spogliatoio cosa ha detto? «Niente. Ognuno deve godere della vittoria come meglio si sente. Quando allenavo i ragazzi era necessario parlarci perché sia la vittoria che la sconfitta può essere educativa».Nel frattempo la squadra rossoverde è tornata pure a vincere. E questo lascia ben sperare per il proseguo. Prossimo appuntamento per lunedì 13 luglio: «Utilizzeremo questi giorni per recuperare preparando la partita a seconda dell'avversario che ci sarà assegnato».