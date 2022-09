Ternana, ultimo giorno per gli affari per il diesse Leone, obiettivo Semper per la porta

Sipario alle ore 20 del primo settembre, sul calciomercato e la Ternana è pronta a puntare tutto su Adrian Semper. Per il ruolo di portiere, infatti, il croato del Genoa sembra ancora il primo obiettivo, per affiancare Antony Iannarilli. Ma si potrebbe fare un tentativo anche per il terzino destro Riccardo Fiamozzi. Possibile ricerca pure di un difensore centrale. Il presidente Stefano Bandecchi ha detto che il mercato non ci sarà. Appare tuttavia difficile pensare che oggi la Ternana resti a guardare. Fin qui si è andati a prendere attaccanti e centrocampisti. Ci sono 5 punte centrali per un modulo a una punta sola e ben 8 centrocampisti. In difesa, invece, al di là dell'arrivo di Niccolò Corrado e del ritorno di Luka Bogdan che c'era pure lo scorso anno, non è cambiato nulla. Il reparto più fragile è stato quello meno toccato. Per la porta, su Semper ci sarebbe da affrontare una bella concorrenza, Como in primis. L'alternativa potrebbe essere una pista estera, forse del nord e dell'est d'Europa. Sulla fascia destra, invece, potremmo vedere un'entrata e un'uscita. Luca Ghiringhelli può andare al Sudtirol, ma non sembra facile. La società altoatesina dovrebbe prima cedere uno tra Filippo De Col e Filippo Berra. Entrambi, però, non vorrebbero lasciare Bolzano. Ipotesi percorribile, quella di uno scambio. Sempre che non si trovi un'altra soluzione, cercando di convincere Fiamozzi, nel frattempo corteggiato dal Bari. Il nome del difensore centrale è ancora Valerio Mantovani della Salernitana, ma su di lui, dalla Romania, piomba il Cluj. O si chiude, o si rischia di dover andare su altri obiettivi, magari su qualche svincolato anche dopo le ore 20. Tra i difensore senza squadra ci sarebbe pure l'esperto Luca Ceppitelli, seguito però dal Brescia. Oggi, in gruppo ci sono 19 calciatori Over. Uno in più del limite massimo, ma uno di questi è un portiere, unico ruolo per il quale è possibile cambiare lista ogni settimana. Quindi, si deve provare a fare tante uscite e tante entrate. Se arrivassero tre Over, tre ne dovrebbero uscite. Proprio sul fronte delle uscite, oltre a Ghiringhelli è in partenza anche Aniello Salzano. In caso di obiettivi Over, però, c'è pure l'ostacolo di poterli solo prendere e cedere a titolo definitivo. Leone, infatti, per i nuovi regolamenti, ha già esaurito lo slot degli otto prestiti consentiti. Siamo, infatti, a 3 ingressi (Bogdan, Favilli e Cassata) e 5 uscite (Boben, Damian, Ferrante, Furlan e Marilungo). Dunque, sia in uscita che in entrata, niente più prestiti per calciatori sopra i 23 anni, ma solo per Under. Da qui, la possibilità che qualcuno dei giovani in rosa parta in via temporanea, come Andrea Mazzarani (potrebbe tornare alla Pro Sesto), Pietro Rovaglia (meno probabile ma non impossibile) e pure Titas Krapikas che potrebbe essere mandato a giocare altrove se arrivasse il nuovo portiere.