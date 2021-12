Ternana, tutta la squadra a cena con mister Lucarelli

Tutta la squadra della Ternana e lo staff tecnico a cena. Offre mister Cristiano Lucarelli. Serata conviviale per i rossoverdi. L'allenatore li ha portati a cena, per festeggiare insieme ai suoi ragazzi il suo rinnovo di contratto, visto che ha di recente prolungato fino al 2025 il legame tra lui e la società calcistica di via della Bardesca. Per tutti, appuntamento in un ristorante poco distante dallo stadio Liberati, dove la squadra nel pomeriggio si era allenata per cominciare a preparare la gara casalinga dell'anticipo serale di venerdì 10 dicembre, alle ore 20,30, contro il Benevento. Serata organizzata con i partecipanti suddivisi tra diverse tavolate, con atmosfera di grande allegria. Il mister, al suo tavolo, si è circondato dei suoi più stretti collaboratori tecnici. Ma per tutti quanti, si è trattato anche di tornare a rinnovare un'usanza che da tempo, anche per colpa del covid e dei protocolli rigidi, era stata un po' persa. Una serata gradevole, pensando per una volta a stare tutti insieme senza l'assillo di schemi, tattiche e la tensione di una partita da preparare. Tra l'altro, lo stesso Lucarelli, sui suoi canali social, ha pubblicato un post sul quale scherza sulla sua iniziativa e scrive: "Pure la cena per il contratto, mi tocca pagargli...". Dopo tutta la squadra, la sera successiva il mister porta a cena con sè anche gli altri dello staff.

