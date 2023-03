La Ternana torna alla vittoria battendo il Bari grazie a Partipilo

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakitè, Sørensen, Mantovani; Cassata (29’ st Martella), Coulibaly (13’st Agazzi), Di Tacchio, Palumbo (37’ Favilli), Corrado; Falletti (29’ st Paghera), Partipilo (37’ st Donnarumma). A disp. Krapikas, Vitali, Mazzarani, Capuano, Proietti, Bogdan, Capanni All. Lucarelli

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino (31’ st Esposito), Zuzek, Vicari, Ricci; Mallamo (13’ st Mallamo), Maita (19’ st Benali), Benedetti; Botta (13’st Bellomo); Scheidler (13’ s Antenucci), Cheddira A disp. Frattali, Sarri, Matino, Morachioli, Bosisio, Molina, Dorval All. Mignani

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

RETI: pt 19' Partipilo

NOTE: spettatori 6.519 per un incasso di euro 62.177. Ammoniti Maita per gioco falloso. Angoli 5-4 per la Ternana. Recupero tempo, pt 3', st 5'.

Terni - Una Ternana praticamente perfetta batte il Bari e si allontana dalla zona playout. Il gol davanti a quasi settemila tifosi è di Anthony Partipilo, che torna a segnare dopo quattro mesi, l'ulitma rete l'ha firmata contro il Pisa nella partita che costò l'esonero a Cristiano Lucarelli. Oltre a portare la vittoria ai rossoverdi, l'attaccante ha interrotto l'imbattibilità della difesa del Bari che durava da ben 465 minuti.

La prossima settimana il campionato effettuerà un turno di riposo per poi riprendere con le trasferte di Ferrara e Brescia