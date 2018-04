Vince il Pescara a Terni con un netto 0-3 che non lascia spazio a dubbi. La Ternana lascia delusi gli oltre 8 mila tifosi del Liberati e interrompe la sua rincorsa alla zona salvezza. La prima rete arriva al 24': propiziato da un paio di buchi difensivi di Gasparetto, l'intervento di Paolucci indietro diventa poi un assist involontario per Machin che non perde l'occasione e realizza. Al 43' Pettinari serve bene in profondità Capone, interviene Defendi, ma Mancuso arriva prima e mette il pallone in rete. All'inizio della ripresa la musica non cambia e il Pescara comincia forte. Al 23' Gasparetto si fa male alla spalla ma De Canio ha terminato i cambi e la Ternana rimane in dieci uomini. La rete dello 0-3 arriva al 39' con un piatto destro di Capone, che festeggia così il suo 19/o compleanno.

Sabato 28 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:27



© RIPRODUZIONE RISERVATA