TERNI Tra Luigi De Canio e la tifoseria della Ternana, ormi è rottura totale. La mossa del patron Stefano Bandecchi di non esonerare il tecnico che ieri non aveva diretto gli allenamenti per un colloquio chiarificatore con la società, ha esasperato i sostenitori. Al punto tale che, al campo di Campitello, nell'allenamento che il tecnico lucano è tornato a dirigere, è andata in scena una Viglia d Natale di aspra contestazione. Sugli spalti, un nutrito gruppo di tifosi a contestare l'allenatore. In campo, una seduta quasi surreale, senza la parte tattica, andata avanti quasi per inerzia, finché lo stesso De Canio non deciso di interromperla. Ad esasperare ancora di più i tifosi, due elementi: Modibo Diakité tornato ad allenarsi a parte, dopo che il giorno prima Ezio Brevi e Fabrizio Fabris lo avevano riammesso in gruppo. Situazione ulteriormente peggiorata, quando lo stesso De Canio ha fatto cenno al difensore di rientrre negli spogliatoi dopo un po' di allenamento differenziato. Second elemento, l'assenza proprio di Fabris e Brevi. Per molti, un'altra decisione di De Canio proprio dopo che i due avevano reintegrato il franco-maliano. Società assente. Non si è visto nessuno. Tecnico praticamente lasciato solo. C'era solamente il club manager Paolo Tagliavento, il quale ha provato ad avere un confronto molto pacato e civile con alcuni dei contestatori. In molti, hanno chiesto all'ex arbitro: "Ma la società? Dove sta, la società? Dov'è il presidente Ranucci?". Risposta: "Il presidente è a Roma. Ha una sua vita privata". La mattinata è finita con una richiesta di charimento da parte dei tifosi proprio con l'allenatore. In un primo momento, De Canio ha incontrato negli spogliatoi solo alcuni di questi tifosi. Poi si è avvicinato insieme alla squadra ai cancelli che delimitvano la zona campo da quella della tribuna, dove tutti gli altri contestatori si erano raggruppati. Solo pochi secondo di dialogo nei quali il tecnico si era detto pronto a rispondere a ogni eventuale domanda. Ma poi, la contestazione è tornata forte ed il dialogo attraverso le ringhiere non è stato più possibile. Bersagliati anche alcuni calciatori. Su tutti, Giuseppe Vives, accusato di essere il "fedelissimo" del tecnico. Tra gli slogan più in voga da parte dei contestatori: "Dimettiti!", "Dicci dove sono Fabris e Brevi", "Dicci perchè avete allontanato Pagni", oppure "Rivogliamo Diakité". Diakité che, da quanto lo stesso De Canio avrebbe detto ad alcuni dei sostenitori che ci hanno parlato, sarebbe incompatibile con lui. Come incompatibili sarebbero Brevi e Fabris che, sempre secondo quanto avrebbe detto il tecnico, non avrebbero un modo di vedere le cose consono a quello del resto dell'ambiente. Colloqui tra i tifosi e alcuni singoli giocatori, anche prima che questi salissero a bordo delle loro auto per tornare a casa. E' parso di cogliere, durante tutta la surreale seduta, un atteggiamento reciproco di sfida, tra i sostenitri contestanti sugli spalti e il tecnico rossoverde in campo. E intanto, la squadra ha di fatto perso una giornata di allenamento.