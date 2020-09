Ternana, tamponi negativi. Salta l'amichevole col Ravenna. Albinoleffe per la Coppa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Salta l'amichevole con il Ravenna. A comunicarlo è lache parla di problematiche indipendenti dalla propria volontà legate alla gestione dei test molecolari (tamponi). Così la prestazione, prevista allo stadio Benelli di Ravenna per sabato prossimo, è stata annullata.Contestualmente la società rossoverde, comunica che l’ultima serie di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha dato esito negativo. Una buona notizia in vista della ripartenza ufficiale di una stagione che a dir poco sarà particolare per tutte le vicissitudini in corso.In attesa del calendario del campionato, è stata programmata la prima partita della Coppa Italia. Sarà infatti l’l’avversario della Ternana nel primo turno diCoca Cola. La gara sarà disputata al Libero Liberati il 23 settembre prossimo; qualora la squadra didovesse parrare il turno, affronterebbe a Chiavari, il 30 settembre, la Virtus Entella.Infine scade domani sulla pagina 10 settembre sulla pagina Facebook ufficiale della Ternana poter partecipare all’asta benefica organizzata dall’associazione “Terni col cuore” e dalla Ternana Calcio per le maglie ufficiali indossate dai rossoverdi nella finale di Coppa Italia di Cesena dello scorso 27 giugno con la Juventus Under 23. La base d’asta per ogni maglia era di 50 euro.