Ternana, Tagliavento e Lucarelli: Auguri ai tifosi, è stato un anno fantastico"

L’anno dei record, del ritorno in serie B, dell’entusiasmo ritrovato dai tifosi nonostante il covid. Se ne va, per la Ternana, un 2021 indimenticabile. D’oro. Ai tifosi, gli auguri per il 2022 del vicepresidente Paolo Tagliavento e dell’allenatore Cristiano Lucarelli. “E’ stato un anno straordinario – dice l’ex arbitro internazionale – nel quale, tra tante difficoltà, abbiamo saputo dare una gioia sportiva ai nostri tifosi ma anche un respiro a livello sociale alla città e ai cittadini. Speriamo di riuscire a far sentire sempre la presenza della società in ambito sportivo. L’impegno, ce lo mettiamo sempre, a partire dal nostro presidente Stefano Bandecchi con investimenti importanti. Ma mi auguro pure che i nostri tifosi non ci vedano più solamente come una società di calcio, ma pure come una realtà radicata nel territorio, viste le tante iniziative messe in atto nel sociale”. Un saluto speciale anche da mister Lucarelli, artefice dalla panchina delle imprese rossoverdi: “E’ stato un 2021 fantastico, nel quale abbiamo fatto 73 punti in tutto l’anno solare. Con un campionato vinto e la Supercoppa di Lega Pro conquistata. Siamo soddisfatti, per questo, di aver reso orgogliosi i nostri tifosi. Speriamo che continui questa crescita anche nel 2022. Una crescita che tutti noi, per primi, auspichiamo e ci attendiamo”.

