Ternana, slitta ancora il confronto tra Guida e Capozucca

La domanda di iscrizione al campionato di serie C è cosa fatta, ma il nodo del direttore sportivo non è ancora sciolto. Slitta ancora. Ieri è trascorsa un'altra giornata senza che tra il presidente Nicola Guida e il diesse Stefano Capozucca ci siano stati incontri. Guida non era a Terni, trattenuto altrove da impegni di lavoro. Ora presidente e direttore contano di incontrarsi comunque entro venerdì. La tifoseria si trova ancora ad aspettare notizie, mentre a pizzicare ancora le corde del rimpianto arriva la doppietta all'esordio in Nazionale Under 21 del giovane bomber delle Fere Antonio Raimondo, che contro il Giappone, in Francia, ha ritrovato così il gol che gli mancava da febbraio e si prepara con questo biglietto da visita a rientrare al Bologna.

Intanto, però, a Terni i giorni passano. Il protrarsi dell'attesa (per dirla nel gergo delle voci preregistrate dei centralini telefonici) induce a pensare al fatto che persista ancora qualche elemento di lontananza tra le parti. In poche parole, avendo Capozucca un contratto in essere e una situazione di continuità da portare avanti, basterebbe (o sarebbe bastata) anche una telefonata tra i due, o una mezza frase. Invece, probabilmente c'è ancora qualcosa che Capozucca intende definire con il presidente. Entro venerdì, però, potrà far sapere a Guida se avrà o no superato i dubbi annunciati in conferenza stampa il giorno dopo della partita.

In quel caso, si era all'indomani del playout perso. Ora sono passati tredici giorni, per sbollire una rabbia e una delusione comunque non facili da digerire. Si percepisce la strana sensazione che questa attesa prolungata rischi di allontanare Capozucca da Terni, nonostante la Ternana abbia già palesato la volontà di continuare ancora con lui per gettare le basi della nuova stagione. Inevitabilmente, nella Terni sportiva circolano ancora i nomi di possibili nuovi candidati al ruolo. Che poi, nuovi non sono per nulla, visto che i tifosi continuano a ipotizzare più che altro dei ritorni nemmeno supportati ad oggi da elementi di conferma, da Vittorio Cozzella a Danilo Pagni, fino addirittura a Luca Leone. Voci e illazioni che, probabilmente, nel fine settimana potrebbero dissolversi.

Ad oggi, però, c'è un effetto domino al contrario, nel senso che la stasi sul direttore sportivo tiene di conseguenza bloccate altre cose. In altre parole, finché non si sa per certo chi è il direttore sportivo non si procede a cercare il nuovo allenatore e non si parla nemmeno di mercato. Altre società stanno già muovendosi alla ricerca di calciatori da acquistare, altre programmano le operazioni già da un paio di mesi. La Ternana, invece, ha ancora le mani legate. Si sa solo che può essere confermata la politica legata a un organico a metà tra calciatori esperti e giovani bravi da prendere in prestiti. Lo scorso anno, in serie B, sono arrivati i più bravi. Nell'Under 21 che sta affrontando in Provenza il torneo 'Maurice Revello', oltre a Raimondo, il commissario tecnico Carmine Nunziata ha convocato anche altri due rossoverdi del 2023-2024, cioè Christian Dalle Mura (in campo da titolare contro il Giappone) e Giacomo Faticanti. Loro, però, qui non sono bastati a far mantenere la serie B.