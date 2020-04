Lega pro finita, per la serie B la Ternana spera nel sorteggio

Campionato sospeso, blocco delle retrocessioni e promozione in Serie B di quattro squadre. Le prime dei rispettivi gironi (Monza, Vicenza e Reggina) e la quarta per sorteggio. Questa la clamorosa proposta uscita dal Consiglio direttivo di Lega Pro che sarà portata il 4 maggio alla prossima assemblea di Lega e poi alla Figc. Un'idea che riporta alla mente il lancio della monetina che nel 1968 spedì l'Italia nella finale degli Europei quando ancora non esistevano i calci di rigore. La quarta promossa sarebbe individuata tramite sorteggio tra tutte le squadre attualmente in zona play off utilizzando il format e il tabellone previsto per la disputa degli spareggi. Come? Questo la Lega Pro non lo spiega ma qualcuno pensa alla possibilità di utilizzare delle palline (1, X e 2) a determinare i risultati delle sfide a partire dalla prima fase tra le quinte e le decime classificate di ogni girone per arrivare fino alla vincitrice finale che farà compagnia in Serie B alle prime tre di ogni girone. La proposta arriva al presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, al termine della riunione in videoconferenza con i club dei tifosi rossoverdi per la costituzione dell'associazione 'Terni col cuore' che sarà ratificata martedì presso uno studio notarile e avrà come rappresentante Tommaso Moroni. E per la quale saranno subito a disposizione i primi centomila euro (dei 500.000 totali) promessi da Bandecchi per aiutare concretamente le famiglie ed i soggetti più deboli della città. "La quarta promossa decisa con sorteggio? E' una soluzione molto più intelligente che tornare in campo - dice Bandecchi - conta la fortuna, è vero, ma in fondo giocare i playoff con il meccanismo attuale somiglia molto a tirare a sorte". Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha dato mandato al presidente Ghirelli di convocare la prossima assemblea lunedì 4 maggio a ridosso del Consiglio Federale. Sarà richiesto anche il blocco dei ripescaggi dalla D alla C ed il mantenimento di eventuali ripescaggi in Serie B. Non dovrebbero esserci problemi invece per le nove squadre di Serie D vincitrici dei rispettivi gironi.

