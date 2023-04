Venerdì 21 Aprile 2023, 00:25

Nell Ternana, stavolta, il rebus da risolvere, per Cristiano Lucarelli, è la difesa. Sia nel sistema di gioco da attuare che negli uomini da mandare in campo. Dopo tante giornate ad arrovellarsi il cervello per l'attacco che non aveva punte disponibili, ora che lì davanti va finalmente tutto bene si deve pensare alla retroguardia. E questo rebus non è facile, visto che si deve rinunciare a Valerio Mantovani per squalifica e che Marco Capuano non è detto che sia pronto a tornare in campo. E così, stavolta, c'è pure Luka Bogdan a sperare in un impiego nell'undici iniziale di domenica pomeriggio. C'è la seconda partita casalinga di fila al Liberati. La prima è andata bene con la vittoria sul Pisa e adesso arriva il Venezia. Un impegno contro una squadra a caccia di punti salvezza nel quale conterà ancora l'efficacia di una prolificità d'attacco apparsa ritrovata domenica scorsa, ma anche la stessa difesa. Arriva a Terni il Venezia. La squadra veneta, fin qui sempre nelle zone basse della classifica, ha di recente cominciato a fare anche risultati sorprendenti. Grazie pure a un attacco nel quale spiccano due giocatori scandinavi, entrambi da tenere bene d'occhio, il norvegese Dennis Johnsen, ma soprattutto Il finlandese Joel Pohjanpalo, autentica rivelazione di questo torneo di serie B. Per quest'ultimo, il biglietto da visita con cui si presenta al Liberati è di 12 gol segnati come Samuele Mulattieri del Frosinone e dietro solo al trio dei battistrada che sono, nell'ordine, l'accoppiata di testa formata da Walid Cheddira del Bari e Gianluca Lapadula del Cagliari e Matteo Brunori del Palermo che li segue a ruota. L'allenatore Cristiano Lucarelli è pronto a plasmare la sua Ternana in base alle caratteristiche degli avversari. In allenamento, prova le differenti soluzioni. Ma in queste ultime tre sedute si lavora a porte chiuse. Così come l'intera squadra, però, è un dato certo che anche la difesa abbia raggiunto una certa duttilità. Durante ogni singola partita, cambia spesso da tre a quattro, in base alle esigenze. Dal suo ritorno, Lucarelli ha sempre mantenuto in partenza la retroguardia a tre, mentre con il Pisa ha cominciato con i quattro dietro. Questa scelta potrebbe essere confermata con il Venezia, per tenere inalterato l'assetto del centrocampo e dell'attacco. Ma l'assenza di Mantovani può comunque comportare un dilemma di scelta per l'allenatore livornese. In caso di difesa a quattro, se non dovesse toccare a Capuano giocare accanto a Sørensen, potrebbe essere accentrato Salim Diakite (rapido, come lo è Mantovani) per fare posto sulla fascia a uno tra Luca Ghiringhelli e Marino Defendi. Potrebbe essere, questa, una delle possibili soluzioni, ma non la sola. Ecco perché Bogdan, recentemente chiamato più di una volta a subentrare a partita in corso e sempre efficace, potrebbe giocarsi le sue chances. E' da diverse partite che resta in panchina e di voglia di giocare ne ha tanta. Cosa sceglierà, Lucarelli? E chi sceglierà? Lo vedremo solo attraverso i prossimi report degli allenamenti e la distinta ufficiale di domenica pomeriggio allo stadio, visto che il mister, dopo la parentesi epifanica del dopopartita di Ternana-Pisa domenica scorsa, è piombato di nuovo nel suo silenzio. E domani, infatti, alla vigilia della sfida con il Venezia, non parlerà con la stampa e non farà conferenze. Ad oggi, almeno, la sua decisione è questa.