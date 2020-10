Ternana, seconda e ultima partita col pubblico, poi stadi di nuovo chiusi

Stadi chiusi e il calcio torna indietro di due settimane. Niente più pubblico sugli spalti, nemmeno il massimo di 1.000 spettatori ammessi. Dunque, stop anche alla Ternana e ai suoi tifosi, i quali possono andare per l'ultima volta (per adesso) allo stadio Liberati in occasione di Ternana-Foggia del 25 ottobre 2020, con fischio di inizio alle ore 17,30. Il nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (il Dpcm), firmato dal premier Giuseppe Conte, contenente tutte le nuove restrizioni decise per contrastare il contagio da covid 19 in Italia, torna a consentire lo svolgimento di competizioni sportive riconosciute dal Coni, dal Comitato paralimpico e dalle singole federazioni (dunque anche le partite di campionato del calcio professionistico) solo a porte chiuse e senza la presenza di pubblico. Vuol dire che pure lo stadio Liberati dovrà restare inaccessibile ai tifosi delle Fere e la cosa avverrà da Ternana-Catanzaro del primo novembre, visto che il decreto entra in vigore a partire da lunedì 26 ottobre.

