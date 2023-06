Mercoledì 14 Giugno 2023, 08:10

Pomeriggio di giugno. I cancelli dello stadio Liberati sono aperti. Un signore distinto, di 47 anni, arriva, entra. Capelli castani, con qualche striatura brizzolata. Entra poi dentro al campo e si ferma lì in mezzo, dove riaffiorano i ricordi. Quel distinto signore si chiama Corrado Grabbi. Ciccio. Idolo della tifoseria e tutt'ora tale. Mancava da Terni da 22 anni. Dopo la sua ultima apparizione da calciatore in quello stadio, a Terni non era più tornato. Lo ha fatto ora, per partecipare a una serata di beneficenza dell'asociazione Progetto Flavia Ugdh, che ha il nome di una ragazzina ternana affetta da una malattia genetica rara per la quale necessita di cure costose. Con Grabbi, anche Riccardo Zampagna. E così, la Terni calcistica che aspetta notizie sul futuro della Ternana, rivive un tuffo nel passato grazie ai due bomber più amati. 21 gol stagionali Grabbi, uno di coppa e gli altri in campionato, 21 stagionali anche Zampagna, tutti in campionato. Ma non hanno mai giocato insieme. La serata con cena di beneficenza nei locali comunali del Fat Caos ha dato la possibilità a entrambi di parlare di Ternana. Grabbi, oggi dirigente nel settore giovanile della Juventus, ha ripercorso il suo anno d'oro, 2000-2001. Partendo proprio dal ritorno in città: «La prima cosa che ho voluto fare è stata andare allo stadio. Ho provato una grande emozione. Passando vicino agli spogliatoi ho ripensato ai magazzinieri Franco e Federica Ortolani. Ora non ci sono più, ma erano due persone straordinarie». L'emozione, poi, si è fatta più forte quando sono andato in mezzo al campo». Lì, dove segnava gol indimenticabili. «Il più bello? Forse quello con il Siena». Ma quei gol, ancora, li ricorda tutti. E ha confessato di rivederli spesso in video: «Tante volte, lo faccio. Li rivedono anche i miei figli. persino i miei ragazzi alla Juventus, ogni tanto, mi dicono di aver visto quei gol». Un anno felice, nella Ternana di Andrea Agostinelli. «Io - ha confessato - per il carattere che ho, avevo bisogno di sentire l'affetto dei tifosi. A Terni mi hanno voluto bene. Il sentirmi amato, ha fatto la differenza». talmente amato che, anche nella serata del ritorno, ha firmato autografi e regalato selfie a tanti appassionati. Zampagna, invece, oltre ad aver parlato dei suoi gol nella Ternana («Il migliore, quello in rovesciata al Treviso»), ha potuto anche rispondere a qualche nostra domanda sulla Ternana di oggi. Annata ancora ambiziosa? Con quale squadra? E con quale allenatore? «Il presidente è ambizioso e vorrà ancora fare bene. Ma il campionato di serie B è sempre duro. Il prossimo, lo sarà ancora di più. Io credo che la Ternana debba prendere come esempio il Napoli, che punta su pedine importanti e sui giovani più bravi». Se Cristiano Lucarelli andasse davvero via, Zampagna preferirebbe Aurelio Andreazzoli, o una nuova soluzione? Risponde con una provocazione: «Claudio Ranieri. Bravo e pure fortunato. Sempre se Lucarelli va via. Cristiano è bravo. Facile criticarlo, se non si conoscono dinamiche e problematiche. A Terni, poi, siamo tutti allenatori!». La cena benefica ha radunato 250 persone. Gli organizzatori hanno raccolto 5.500 euro, che la famiglia di Flavia devolverà all'ospedale Bambin Gesù di Roma per la ricerca contro l'Udgh, il male che affligge la figlia.