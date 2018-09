Respinta l'istanza cautelare questa mattina daparte del Consiglio di Stato fatta dalla Ternana in attesa dell'udienza del prossimo 11 ottobre per la riforma dell’ordinanza del Tar del Lazio sui ripescaggi in serie B. Una decisione che apre le porte all'esodio della Ternana domani pomeriggio in Lega Pro a Pesaro. Visto che la stessa Lega Pro non ha risposto alla richiesta della società rossoverde di non giocare. Nel frattempo è stato risolto consensualmente il rapporto con il ds Danilo Pagni.

