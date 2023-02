Ternana, quando i social riescono a trasformare lo sputo in ironia

TERNI L’ironia ternana, per fortuna, corre sui social. Così tra chi scrive che la retrocessione in serie C è ormai a uno sputo, c’è chi propone un meme con l’immagine di Aldino. In città Aldo Montanucci era noto per chiedere qualche spicciolo, salvo minacciare un’esplosione di saliva a che si rifiutava, magari prendendoselo pure in giro. La scritta del meme? “Quando vi sputavo io col ca..o che mi avete candidato a sindaco”.

Un modo per stemperare la tensione anche se sul tema della retrocessione, il presidente Stefano Bandecchi non è propriamente d'accordo: «Salvezza? Io voglio fare i playoff, voglio andare in serie A. Lucarelli l’ho mandato via perché c’erano cose nella gestione che non mi piacevano. Per venire, però, deve rivedere qualcosa nelle sue posizioni, sennò si dimetta e non venga. Se viene, deve sistemare alcune cose: la sua squadra aveva forti lacune e lui deve aver imparato la lezione. Quando non si vince, si deve imparare. Spero che torni con l’anima del Lucarelli che ha vinto la serie C, quello sicuro di sé e che sapeva che fare».